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Малума показал в Instagram 64 млн аудитории танцующий под его хит Баку - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:00 - Сегодня
Малума показал в Instagram 64 млн аудитории танцующий под его хит Баку - ВИДЕО

Всемирно известный колумбийский певец и композитор в жанре реггетон Малума сравнительно недавно презентовал новый сингл «Bronceador» и запустил танцевальный челлендж, который быстро собрал поклонников по всему миру.

К челленджу присоединился и азербайджанский танцевальный коллектив Pro Dance Show. Певец отметил это, сделав репост их видео в Instagram Stories, показав своей огромной аудитории в 64,4 миллиона подписчиков, как Баку танцует под его новый хит.

Напомним, что ранее танцевальный коллектив Pro Dance Show привлек внимание мировой суперзвезды Lady Gaga, о чем более подробно читайте здесь.

Скрин Instagram Stories со страницы Малумы

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