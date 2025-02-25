Леди Гага восхищена танцами в Баку под ее мегахит «Abracadabra» - ВИДЕО
Суперзвезда мирового шоу-бизнеса Леди Гага триумфально вернулась на музыкальную сцену с хитом «Abracadabra», который мгновенно завоевал чарты и стал глобальным феноменом.
Танцевальные движения из клипа на эту песню стремительно распространились по всему миру, захватив тренды социальных сетей, и теперь танцевальная волна дошла и до Баку.
Азербайджанский танцевальный коллектив Pro Dance Show исполнил зажигательный танец из «Abracadabra» прямо на одной из центральных улиц столицы Азербайджана - яркое выступление не осталось незамеченным: ролик с бакинскими танцовщицами стремительно набрал популярность в TikTok и других соцсетях, а сама Леди Гага обратила на него внимание.
В комментариях под видео звезда написала: "So this is amazing and fierce" (“Это просто невероятно и мощно”), отметив таким образом высокий уровень исполнения азербайджанских артистов.
@pro.dance.show @ladygaga ABRACADABRA💃🏻🎶 Video by @Vahid Aliyev 💕 #azerbaycan🇦🇿 #baku #dance #fyp #🇦🇿 #dancers #ladygaga #abrakadabra #trend ♬ som original - william_oaak
@pro.dance.show Ответ пользователю @ladygaga Backstage💃🏻💃🏻💃🏻 @ladygaga @Mastercard Video by @Vahid Aliyev #azerbaycan🇦🇿 #baku #dance #fyp #🇦🇿 #dancers #ladygaga #abrakadabra #trend #parrisgoebel #royalfamily ♬ som original - william_oaak
Отметим, что новый хит Леди Гаги не только взорвал чарты, но и вдохновил миллионы поклонников на создание собственных танцевальных роликов, объединяя людей по всему миру в ритме «Abracadabra».