Леди Гага восхищена танцами в Баку под ее мегахит «Abracadabra» - ВИДЕО

Суперзвезда мирового шоу-бизнеса Леди Гага триумфально вернулась на музыкальную сцену с хитом «Abracadabra», который мгновенно завоевал чарты и стал глобальным феноменом.

Танцевальные движения из клипа на эту песню стремительно распространились по всему миру, захватив тренды социальных сетей, и теперь танцевальная волна дошла и до Баку.

Азербайджанский танцевальный коллектив Pro Dance Show исполнил зажигательный танец из «Abracadabra» прямо на одной из центральных улиц столицы Азербайджана - яркое выступление не осталось незамеченным: ролик с бакинскими танцовщицами стремительно набрал популярность в TikTok и других соцсетях, а сама Леди Гага обратила на него внимание.

В комментариях под видео звезда написала: "So this is amazing and fierce" (“Это просто невероятно и мощно”), отметив таким образом высокий уровень исполнения азербайджанских артистов.

Отметим, что новый хит Леди Гаги не только взорвал чарты, но и вдохновил миллионы поклонников на создание собственных танцевальных роликов, объединяя людей по всему миру в ритме «Abracadabra».