Группа «Blue» вновь в Баку - ВИДЕО

На побережье Каспийского моря во второй раз проходит масштабный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025 с участием знаменитых артистов из разных стран.

Одни из участников фестиваля - всемирно известный британский бой-бэнд «Blue», невероятная популярность которого пришлась на начало 2000-х годов - коллектив выступил на фестивальной сцене с концертным блоком, состоящим из абсолютных хитов, 24 июля.

Организатор DREAM FEST 2025, певец и бизнесмен Эмин Агаларов показал встречу с участниками группы «Blue» за кулисами фестиваля – отметим, что во встрече принял участие и итальянский оперный певец Алессандро Сафина.

Напомним, что в феврале 2024 года группа «Blue» выступила с большим сольным концертом во Дворце Гейдара Алиева в рамках своего мирового тура «The Greatest Hits Tour».