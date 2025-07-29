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Джей Ло отказалась выступать в России

Феликс Вишневецкий15:32 - Сегодня
Джей Ло отказалась выступать в России

Выступающая с концертами по миру в рамках тура «Up All Night» суперзвезда мирового шоу-бизнеса Дженнифер Лопес отказалась от выступления в РФ в августе из-за возможного хейта со стороны Запада.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на российский Telegram-канал Mash – отмечается, что три месяца назад певица и её менеджмент уже договорились о шоу в Москве за минимум 1 млн долларов (1,7 млн манатов), назначили дату, но передумали.

Подчеркивается, что российские организаторы заинтересовались Джей Ло на фоне её гастролей в Казахстане, Узбекистане и Армении – была назначена конкретная дата в августе и обговорено подписание договора о намерениях. Но команда певицы ушла думать и вернулась к российским организаторам с отказом, аргументированным тем, что из-за войны России с Украиной, у Дж.Лопес слишком большие репутационные риски и концерт возможен только после завершения военного конфликта.

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