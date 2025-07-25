Джей Ло отпраздновала 56-летие в Анталье - ВИДЕО

Суперзвезда мирового шоу-бизнеса Дженнифер Лопес отметила свой 56-й день рождения в турецком курортном городе Анталья, где выступила с концертом в рамках своего международного тура Up All Night.

Звезда поделилась яркими кадрами праздника в своём Instagram, поблагодарив поклонников за тёплые поздравления.

«Каким же подарком вы все являетесь! Огромное спасибо за ваши тёплые поздравления с днём рождения», - написала Джей Ло, выражая свою благодарность за внимание и любовь.

Отметим, что мировой концертный тур Up All Night стартовал 8 июля 2025 года в Испании и стал первым мировым турне певицы за шесть лет. В рамках тура певица даёт концерты в Европе, включая Испанию, Италию, Польшу и Турцию, а также в Египте и Казахстане. Завершится тур 12 августа в Сардинии.