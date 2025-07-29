На Аллее Славы в Баку зажглась звезда рэпера Tyga - ФОТО

В рамках международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025 на Sea Breeze Walk of Fame зажглись новые звезды.

Sea Breeze Walk of Fame - первая достопримечательность, посвященная выдающимся и известным артистам, музыкантам, актерам и художникам в Азербайджане и во всем мире.

Уличная аллея представляет звезды с именными автографами – напомним, что первым артистом, который открыл свою звезду, стал легендарный Энгельберт Хампердинк, произошло это летом 2023 года, а в текущем году в рамках международного музыкального фестиваля DREAM Fest на Аллее Славы зажглось немало новых звезд, в числе которых и звезда американского рэпера, певца и автора песен, одного из самых ярких представителей хип-хоп-сцены 2010-х и 2020-х годов Tyga.

Напомним, что именно взрывным концертом Tyga завершился прошедший в Баку в период с 23 по 26 июля международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025.