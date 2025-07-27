​​​​​​​Закрытие DREAM FEST 2025: Впервые в Баку выступил всемирно известный рэпер Tyga - ФОТО - ВИДЕО

26 июля в Sea Breeze с грандиозным размахом завершился международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025.

Кульминацией финального дня стал долгожданный выход на сцену суперзвезды мировой рэп-сцены - Tyga. Это было первое выступление артиста в Азербайджане, и он сразу же завоевал публику мощным сетом, полным взрывной энергии и хитов, знакомых миллионам слушателей по всему миру.

С первых минут появления Tyga зал буквально «взорвался» - тысячи зрителей в фан-зоне пели вместе с артистом, танцевали и не отпускали его со сцены. Актуальный, харизматичный, узнаваемый Tyga подтвердилв Баку свой статус одного из самых популярных рэперов современности. Его треки, звучащие на крупнейших мировых площадках, наконец-то прозвучали и в азербайджанской столице, вызвав шквал эмоций у многочисленных поклонников.





На закрытии DREAM FEST 2025, помимо Tyga, зрителей радовали и другие звезды. Народный артист Азербайджана EMIN открыл вечер, и зал сразу же был окутан мощной энергией его проникновенной песни «Азербайджан», которую публика исполнила вместе с артистом.

Eva Simons зарядила публику динамичным сетом и огненным треком «Black Fire», а Sevanna по просьбам зрителей вновь представила зрелищное шоу «Get wild», которое не оставило равнодушным ни одного зрителя. В свою очередь, хип-хоп исполнительница Alizade поразила зал своим уникальным музыкальным стилем и мощными битами, заставив поклонников танцевать до самого конца своего выступления.

На сцене фестиваля также выступили легенда турецкого хип-хопа Ceza и популярный исполнитель Jah Khalib. Ceza, с его уникальным стилем и мощными рифмами, погрузил публику в атмосферу настоящего уличного хип-хопа, а Jah Khalib завоевал сердца зрителей своим глубоким восточным звучанием и яркими композициями, которые сразу нашли отклик в аудитории.

Так завершился второй по счету DREAM FEST - масштабное музыкальное событие, которое вновь объединило зрителей со всего мира на берегу Каспийского моря.

Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля DREAM FEST 2025