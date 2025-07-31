Азербайджанец Самир Фарзалибеков принял участие в работе над «Аватаром-3» - ВИДЕО

На днях в YouTube был презентован первый трейлер фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел», мировая премьера которого состоится 19 декабря 2025 года, после чего фильм поступит в прокат в Азербайджане.

В работе над очередной частью «Аватара» принимал участие азербайджанец Самир Фарзалибеков, работающий в Weta FX - одной из крупнейших мировых компаний, занимающихся производством визуальных эффектов для кино и телевидения. Напомним, что проживающий в данный момент в Новой Зеландии С.Фарзалибеков также работал над второй частью «Аватара».

«Над фильмом «Аватар: Огонь и пепел» я работаю с самого начала, сотрудничал на съемочной площадке непосредственно с Джеймсом Кэмероном. Это очень большой проект для меня, в котором я задействован на ведущей позиции - я ведущий технический специалист по освещению», - отметил в интервью программе «Sabahın xeyir, Azərbaycan» Самир Фарзалибеков, подчеркнув, что работа над третьей частью всемирно известного фантастического фильма ведется уже более трех лет.

Отметим, что на этот раз зрители познакомятся с новым народом Пандоры - Пепельными (Ash People) - устрашающим племенем, покрытым сажей. Их лидер Варанг - героиня, обладающая способностью управлять огнём, - угрожающе заявляет в финале трейлера: «Ваша богиня здесь не властна».

В трейлере зрителям также показывают, как семья Джейка Салли и морской клан Меткайина объединяются в борьбе с новым врагом - Варанг и ее армией огненных воинов.