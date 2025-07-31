В Стамбуле предотвращён теракт на концерте Джастина Тимберлейка - ВИДЕО

В Стамбуле удалось предотвратить теракт, готовившийся во время концерта Джастина Тимберлейка, который состоялся на стадионе Стамбульского технического университета (İTÜ).

Онлайн издание Türkiye Gazetesi со ссылкой на полицейские источники сообщает о том, что силовики нейтрализовали потенциальную угрозу благодаря своевременной операции.

Выступление Джастина Тимберлейка в рамках его мирового тура прошло в Стамбуле после 11-летнего перерыва. Концерт собрал тысячи поклонников и сопровождался беспрецедентными мерами безопасности - было задействовано более 1000 сотрудников полиции, в том числе бойцы спецподразделений, сотрудники в штатском и подразделения по борьбе с терроризмом.

Как выяснилось, перед мероприятием в интернете появлялись сообщения от различных группировок с угрозами нападения. Власти оценили ситуацию как потенциально опасную, и усилили охрану территории. Благодаря действиям сотрудников полиции, угрозу удалось обезвредить до начала концерта - обошлось без инцидентов, и мероприятие завершилось безопасно.

Организаторы концерта выразили благодарность зрителям за понимание по поводу усиленных мер безопасности и возможных задержек при входе - в официальном заявлении подчёркивается, что «эта ночь была важна не только для музыки, но и для общественной безопасности».

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