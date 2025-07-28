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Джастин Тимберлейк покорил Баку: Аншлаг на Олимпийском стадионе, суперхиты и сюрпризы тура Forget Tomorrow - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:15 - Сегодня
Джастин Тимберлейк покорил Баку: Аншлаг на Олимпийском стадионе, суперхиты и сюрпризы тура Forget Tomorrow - ВИДЕО

27 июля Олимпийский стадион в Баку стал местом масштабного музыкального праздника - мировая суперзвезда Джастин Тимберлейк впервые выступил в Азербайджане с сольным концертом в рамках своего глобального тура Forget Tomorrow.

Артист вышел на сцену под восторженные крики десятков тысяч зрителей и открыл вечер мощным исполнением «Mirrors» - одной из самых любимых и значимых песен в его карьере. За ней последовала «Cry Me a River», которую зал пел вместе с ним - слово в слово. В течение концерта звучали как проверенные временем хиты, так и свежий материал с нового альбома «Everything I Thought It Was». Особое внимание привлекла лирическая баллада «Selfish» - первый сольный релиз певца за почти шесть лет, уже ставший абсолютным хитом.

С первых минут шоу Джастин Тимберлейк завладел вниманием публики. Его харизма, сценическая энергия и лёгкость, с которой он сочетает вокал, танец и живое общение с поклонниками, сделали каждую минуту концерта захватывающим спектаклем. Артист держал зал в напряжении и восторге до самого финала, постоянно даря зрителям ту самую магию живого выступления.

Но музыка - не единственное, что сделало этот вечер особенным. Джастин Тимберлейк активно взаимодействовал с публикой: в одном из трогательных моментов он помог паре раскрыть пол будущего ребёнка, торжественно открыв конверт со словами: «У вас будет сын!».

Кроме того, одна из фанаток, держа в руках плакат с просьбой посодействовать ей выйти замуж, обратилась к артисту - на плакате был даже указан её номер телефона, что вызвало улыбки и бурные аплодисменты в зале.

«Вы потрясающие! Я впервые в Баку и в Азербайджане, и это невероятно. Надеюсь, вы никогда не забудете этот вечер», - сказал певец со сцены, сорвав бурю аплодисментов.

Концерт стал не только незабываемым событием для фанатов, но и важным культурным моментом для всей страны. Мероприятие такого масштаба - это вклад в развитие концертной индустрии и международного имиджа Азербайджана.

Подчеркнем, что шоу было организовано при поддержке iTicket Production и Dream Group International - команд, которые делают реальностью выступления артистов мирового уровня в Баку.

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