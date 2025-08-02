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Самое большое казино в Европе будет построено в Баку - ВИДЕО

First News Media19:43 - Сегодня
Самое большое казино в Европе будет построено в Баку - ВИДЕО

О постройке в столице Азербайджана самого большого казино в Европе на своей странице в социальной сети Instagram рассказал основатель курорта Sea Breeze, бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов.

«В этой сфере у нас большие планы и делюсь с вами нашими визуализациями и глобальными идеями. Ждём всех этапов согласований и разрешений, чтобы этот проект воплотить в реальность» - отмечает Э.Агаларов в комментарии к ниже приведенному для просмотра Reels, в котором рассказывает, что казино будет располагаться на территории Sea Breeze.

По словам Э.Агаларова площадь казино составит 90 тысяч квадратных метров, а высота купола 40 метров, и вокруг казино будет анонсировано 10 брендовых отелей: «Обязательно будет небольшой концертный зал, чтобы мы могли проводить концерты. Вообще для чего нужна казино? Первое - это туризм, расширение зимнего сезона, высокооплачиваемые рабочие места. Только одно казино будет тратить ежегодно около 150 миллионов долларов на внутренний рынок».

Э.Агаларов отмечает, что в казино будет более ста игровых столов и более полутора тысяч игровых автоматов: «Самое главное, это казино сделано настолько большим, что оно позволит нам проводить международные турниры по покеру, на которые приезжают люди со всего мира и заезды бывают от трех до пяти тысяч гостей из разных стран мира, а это естественно туристы».

«Первое, что касается детей - до 21 года в казино никого не будут пускать. Второе, очень важный тезис. 17% играющих в казино в Грузии, например, в Батуми, это азербайджанцы. То есть азербайджанцы берут билет, летят в Грузию, выигрывают-проигрывают неважно, но весь этот туристический оборот уходит в Грузию.
Грузинов обожаю, люблю, но хочется вернуть этот бизнес в страну» - продолжает Э.Агаларов.

По словам основателя Sea Breeze, сегодня развивать туризм без казино - это отставание от всего мирового опыта: «Конечно, хотим, чтобы у нас играли иностранцы, проводить международные покерные турниры, привлекать людей, которые сюда, может быть, никогда бы не прилетели из Бразилии, из Австралии, из Южной Америки, потому что они ездят каждый год в Монако, Макао, Северный Кипр и Лас-Вегас, и мы станем пятой точкой. Поэтому мы делаем казино большим. Это позволит нам до конца этого года подписать как минимум 12 международных отельных операторов, многие из которых в Азербайджане сегодня не присутствуют, и интегрировать их как гостиничный бизнес в Sea Breeze. И что важно, вне сезона эти гостиницы будут полны туристов, а туристы тратят деньги. Соответственно, больше рабочих мест, больше налогов для государства и больше туристов и это процветание нашей страны».

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