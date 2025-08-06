Этим лицам разрешение на въезд в Карабах теперь оформляется автоматически
Гражданам, приобретающим билеты через портал Biletim.az, автоматически предоставляется разрешение на поездку в освобождённые от оккупации территории.
Начиная с 6 августа, при покупке билетов гражданами Азербайджана через портал или мобильное приложение Biletim.az разрешения на въезд в освобождённые территории предоставляются автоматически, сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства цифрового развития и транспорта.
Подчеркивается, что обеспечение данной функциональности стало возможным благодаря интеграции между межведомственными информационными системами Министерства цифрового развития и транспорта и Министерства внутренних дел.
При покупке билета на освобождённые от оккупации территории через портал Biletim.az срок действия предоставляемого разрешения составляет 5 дней.
Отметим, что данные изменения внедряются с целью упрощения процедур для граждан и обеспечения более комфортных поездок.
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