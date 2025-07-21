Расширены возможности поездок иностранцев на освобожденные от оккупации территории

Начиная с 23 июля 2025 года, граждане иностранных государств смогут посещать освобожденные от оккупации города Азербайджанской Республики - Шуша, Лачин, Агдам, Физули, Ходжалы и Ханкенди - как на личных транспортных средствах, так и в составе туристических групп при условии получения соответствующего разрешения.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на совместное заявление Государственного агентства по туризму и Министерства цифрового развития и транспорта.

Указанная возможность распространяется на иностранных граждан, прибывших в Азербайджан на срок до 90 дней, а также на лиц, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание в нашей стране.

Иностранные граждане, желающие отправиться в указанные районы на личных автомобилях, смогут получить разрешение через портал «Yolumuz Qarabağa», пройдя по ссылке.

На портале созданы соответствующие окна для ввода паспортных данных иностранных граждан, а также для удобства доступа обеспечена функциональность на английском и русском языках. Лица, управляющие личным транспортом, должны ознакомиться на портале «Yolumuz Qarabağa» с правилами поездки и просветительской информацией о минной безопасности, проинформировать об этом всех участников поездки, соблюдать меры безопасности. После прохождения соответствующих проверок следует не отклоняться от маршрута, быть внимательными на перекрестках и соблюдать установленные правила на всем протяжении маршрута.

Также через «Yolumuz Qarabağa» иностранные граждане могут получить информацию о гостиницах и других местах размещения, функционирующих в направлениях их поездок.

Кроме того, иностранцы могут путешествовать на освобожденные территории и в составе туристических групп.

Групповые туры будут организованы туристическими компаниями, зарегистрированными в Туристическом реестре в качестве туроператоров.

«Сообщаем, что иностранные граждане, забронировавшие отели, расположенные в указанных выше районах, получат разрешение на въезд на эти территории», - отмечается в совместном заявлении Государственного агентства по туризму и Министерства цифрового развития и транспорта.

Подчеркнем, что оформленные разрешения будут действительны в течение 5 дней.