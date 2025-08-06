Отравления уксусной кислотой и лекарствами привели к трем смертям в июле в Баку

В течение июля в отдел токсикологии Клинического медицинского центра с отравлениями поступили 118 человек.

Из числа поступивших пациентов 39 человек отравились лекарствами, 47 - уксусной кислотой, 4 – растворителями, сообщает 1news.az со ссылкой на Клинический медицинский центр.

Кроме того, 20 человек были госпитализированы с укусами змей, 3 - с аллергическими реакциями, 3 - с ботулизмом, 2 - с отравлениями грибами.

Несмотря на усилия врачей, трое пациентов (1 женщина и 2 мужчины) скончались - случаи смерти зарегистрированы при отравлениях уксусной кислотой и лекарствами.

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