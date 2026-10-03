Федеральные силы Эфиопии захватили аэропорт в столице Тыграя

Федеральные силы Эфиопии восстановили контроль над аэропортом имени Алула Аба Нега в Мэкэле, столице северного региона Тыграй.

Захват аэропорта стал серьезным успехом правительственных сил на фоне нового обострения конфликта с альянсом, возглавляемым Народным фронтом освобождения Тыграя.

По данным источников агентства, часть тиграйских бойцов начала оставлять позиции. Также поступают сообщения о случаях мародерства в правительственных учреждениях Мэкэле.

Боевые действия в Тыграе резко усилились с 23 сентября и стали крупнейшей эскалацией после завершения гражданской войны 2020–2022 годов.

Ситуация вызывает опасения по поводу возможного расширения конфликта на другие районы Эфиопии и соседние государства.