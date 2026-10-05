Первый день рабочей недели начинается с пробок
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
11. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева.