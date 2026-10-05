Сегодня годовщина второго ракетного обстрела Гянджи 

Сегодня, 5 октября, проходит шесть лет со дня ракетного обстрела города Гянджа.

Это был второй обстрел второго крупнейшего города Азербайджана армянскими вооруженными силами в период 44-дневной войны, в первый раз враг обстрелял Гянджу 4 октября.

Гянджа - один из городов, наиболее сильно пострадавших от ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны Армении. Необходимо подчеркнуть, что Гянджа располагается в значительном отдалении от территории, где проходила линия фронта в период войны. То есть, Армения и сепаратисты преднамеренно и целенаправленно наносили удары по густонаселенным кварталам в мирных городах Азербайджана.

В результате второго ракетного обстрела города Гянджа с травмами различной степени тяжести были госпитализированы 3 мирных жителя. Снаряды упали вблизи Гянджинской международной больницы, средней школы номер 34, мебельной фабрики по улице Шаха Исмаила Хатаи, территории под названием «Евлахский автовокзал» и центрального рынка, был нанесен серьезный урон инфраструктуре.

В целом, в период 44-дневной войны в результате обстрелов Гянджи ракетами и тяжелой артиллерией 4, 5, 8, 11 и 17 октября погибли 26 мирных жителей, 175 человек получили ранения.

Сегодня в городе возвышается Гянджинский мемориальный комплекс в знак памяти о невинных людях, ставших жертвами военных преступлений Армении.

Этот мемориал – не только памятник, но и призыв к международному сообществу. Ракетные удары, нанесенные Арменией по мирному населению, явились не только нарушением Женевских конвенций, но и подрывом самых фундаментальных нравственных ценностей человечества.

Надо подчеркнуть, что Азербайджан во время войны придерживался требований международного права, поражая только легитимные военные цели, мстил врагу на поле боя.

Гянджинский мемориальный комплекс – место, которое станет живой памятью нашей истории для грядущих поколений - построен на территории, куда был нанесен один из этих ударов, на месте жилых домов.