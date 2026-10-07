Фицо: Европу ждут трудные осень и зима из-за проблем с топливом

Европа столкнулась с серьёзными проблемами на топливном рынке, особенно в отношении дизеля, и предстоящий осенне-зимний сезон может оказаться сложным для континента.

По данным агентства SITA, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Фицо описал подготовку Европейского союза к зиме фразой «Хьюстон, у нас проблема» из фильма «Аполлон-13». Он заявил, что «у Европы есть серьёзная проблема с нефтью и топливом».

По мнению премьер-министра Словакии, на стоимость топлива влияет ряд геополитических факторов, включая конфликт на Ближнем Востоке и изменение торговых потоков нефтепродуктов.