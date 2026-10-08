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Израиль получил первый произведенный в США перехватчик Tamir

Редакция 1news14:25 - Сегодня
Израиль получил первый произведенный в США перехватчик Tamir

Директор Израильской организации противоракетной обороны Моше Патель сообщил о передаче Израилю первого полностью произведенного в США перехватчика Tamir для системы «Железный купол».

Церемония передачи состоялась на предприятии Raytheon-Rafael Area Protection Systems (R2S) в Ист-Камдене, штат Арканзас.

Предприятие в Камдене стало первой производственной площадкой за пределами Израиля, где выпускаются полностью готовые перехватчики Tamir. Объект создан компанией Rafael совместно с Raytheon в рамках соглашения о расширении производственных мощностей в США и укреплении сотрудничества между оборонными отраслями двух стран. Ожидается, что проект также будет способствовать созданию рабочих мест и укреплению оборонно-промышленной базы США.

«Многоуровневая система противоракетной обороны Израиля, и особенно "Железный купол", в последние годы неоднократно демонстрировала свою ключевую роль в спасении жизней и снижении ущерба от широкого спектра угроз», — заявил Моше Патель.

По его словам, новая производственная линия в США позволит ускорить совместный выпуск перехватчиков, а финансирование американских программ противоракетной обороны с участием Израиля будет возвращаться в виде заказов американским предприятиям.

Источник: Israel National News

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