СМИ: в Азербайджане планируют принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

В Азербайджане будет принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ.



Как сообщает 1news.az со ссылкой на globalinfo.az, новый закон предусматривает введение ограничений на пропаганду ЛГБТ-тематики в общественных местах, СМИ и других информационных каналах.

В связи с принятием и применением нового закона будут предприняты соответствующие шаги по следующим категориям:

СМИ и интернет: распространение информации, пропагандирующей ЛГБТ-отношения, будет ограничено.

Реклама и кино: распространение и пропаганда соответствующего контента в рекламе и фильмах будут запрещены.

Образование: контент, пропагандирующий нетрадиционную сексуальную ориентацию в школах, однозначно будет считаться недопустимым.

Юридическая ответственность: в случаях нарушения закона будут применяться штрафы и другие административные меры.

Отметим, что обоснование для применения соответствующего закона в первую очередь связано с защитой детей от информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию. В соответствии с данным законом пропаганда «нетрадиционной сексуальной ориентации» и педофилии будет включена в категорию информации, запрещенной для детей. Распространение информации, относящейся к этой категории, среди несовершеннолетних будет запрещено.

Этот процесс также затронет средства массовой информации. В случае выявления нарушений будут предусмотрены такие меры, как приостановление деятельности медиаструктур, а для иностранных СМИ — аннулирование разрешения на деятельность в стране. Ответственность для владельца и руководителя медиаструктуры также будет неизбежной.



Естественно, на фоне стремительного расширения информационного пространства применение данного закона будет одинаково важным для телекоммуникационных сетей и онлайн-платформ. По этой причине публикации в интернете, видеоролики, записи в блогах и публичные призывы могут подпадать под действие закона.

В то же время применение закона в сфере рекламы и кино потребует высокой чувствительности.

Отметим, что вместе с применением закона возникает и юридическая ответственность. Так, в зависимости от характера нарушения закона возможны штрафы, а при повторном нарушении — административный арест.

Меры взыскания в отношении СМИ и интернет-ресурсов также будут осуществляться в рамках соответствующих правовых процедур.