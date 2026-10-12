МВД: 37 человек привлечены к ответственности за грубое нарушение общественного порядка

В связи с воспрепятствованием исполнению установленных правил по введению единой школьной формы в государственных общеобразовательных учреждениях в соответствии с соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики наблюдались случаи грубого нарушения общественного порядка.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в Баку группа лиц создала конфликтные ситуации с работниками сферы образования в школах в связи с применением правил ношения единой школьной формы, нанесла ущерб государственным образовательным учреждениям, предприняла попытки совершения действий, грубо нарушающих общественный порядок, препятствующих движению транспорта и нормальной деятельности образовательных учреждений.

По данному факту в соответствующих следственных органах МВД возбуждено уголовное дело по статье 233 Уголовного кодекса (организация действий, повлекших нарушение общественного порядка, или активное участие в таких действиях), арестованы 37 человек.

Основная цель проводимых мероприятий — обеспечить выполнение требований законодательства, предотвратить нарушения общественного порядка, создание препятствий движению транспорта и нарушение нормальной деятельности образовательных учреждений, защитить безопасность учащихся, учителей и других граждан.

Отмечается, что граждане должны соблюдать требования законодательства, не допускать нарушения общественного порядка, причинения ущерба правам и интересам других лиц, а также невыполнения законных требований сотрудников полиции.

Мероприятия по охране общественного порядка и безопасности, обеспечению нормальной деятельности образовательных учреждений продолжаются. Противоправные действия и впредь будут решительно пресекаться, а совершившие их лица — привлекаться к ответственности в установленном порядке.