Прошло 6 лет со дня очередного ракетного обстрела Гянджи - ФОТО

Прошло 6 лет с тех пор, как 17 октября примерно в 01:00 армянские вооруженные силы в ходе Отечественной войны подвергли ракетному обстрелу центральную часть Гянджи, второго по величине города Азербайджана, расположенного за пределами прифронтовой зоны.

В результате этого военного преступления погибли 15 человек, еще 55 пострадали, многочисленным объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам был нанесен серьезный ущерб.

Генеральной прокуратурой Азербайджана по факту было возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией или сообществом), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 186.3 (умышленное уничтожение или повреждение имущества в особо крупном размере) и по другим статьям Уголовного Кодекса АР.

Напомним, что в ходе 44-дневной войны Армения пять раз – 4, 5, 8, 11 и 17 октября подвергла ракетным и артиллерийским обстрелам Гянджу. В результате погибли 26 мирных жителей, включая 10 женщин и 6 детей, 175 человек, в том числе 32 ребенка, получили ранения.

Также 17 октября около 01:00 вооруженные силы противника вновь атаковали Мингячевирскую ГЭС, крупнейшую теплоэлектростанцию на Южном Кавказе, и подвергли ракетному обстрелу крупный промышленный город Мингячевир, расположенный более чем в 100 километрах от линии фронта. Силами противовоздушной обороны Азербайджанской армии ракеты были нейтрализованы.

Всего во Второй Карабахской войне в результате военных преступлений Армении погибли 93 гражданских лица, в том числе 12 детей и 27 женщин. Еще 444 человека получили ранения, в том числе 67 детей и 109 женщин. В общей сложности было повреждено 12 292 объекта и 288 транспортных средства, а также 1 018 фермерских хозяйств.