В России произошёл взрыв на газопроводе «Средняя Азия — Центр»

В Пензенской области России произошёл взрыв на магистральном газопроводе «Средняя Азия — Центр».

Как сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию «Газпром трансгаз Саратов», инцидент произошёл вблизи села Волчково. После взрыва началось интенсивное факельное горение, высота пламени достигала примерно 70 метров.

Газопровод оперативно перекрыли. На месте происшествия также загорелась сухая трава. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Система газопроводов «Средняя Азия — Центр» соединяет газовые месторождения Туркменистана, Узбекистана и Казахстана с потребителями в России и Европе. Её общая протяжённость составляет около 5 тыс. километров. Система включает несколько магистральных газопроводов и соединительных линий.