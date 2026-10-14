Американские сенаторы обратились к Трампу с просьбой о России

Американские сенаторы обратились к президенту США Дональду Трампу с письмом, в котором призвали его отказаться от дизельной сделки с Россией.

Текст обращения опубликовал на своей странице в социальной сети X инициатор обращения, демократ Ричард Блюменталь.

Сенаторы заявляют, что снятие санкций США с российского дизельного экспорта снабдит Россию дополнительными средствами на финансирование военного сектора.

«Эта сделка — подарок для нашего противника и предательство по отношению к нашим союзникам, она должна быть отменена», — говорится в заявлении.

В письме отмечается, что американские семьи, страдающие от высоких цен на топливо, едва ли ощутят улучшение ситуации в связи с поступлением российского дизеля на мировой рынок. Вместо сделки сенаторы призвали главу Белого дома усилить экономическое давление на Россию и Китай, задействовав полномочия, предоставленные ему законом Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о санкциях в отношении РФ и Ирана.

Ранее президент России Владимир Путин и американский лидер договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Ради этого Вашингтон ослабил санкции против Москвы в энергетической сфере до апреля 2027 года. Как отметил Путин, это окажет помощь мировой экономике.

Источник: Lenta.ru