Восемь американских штатов подали в суд на OpenAI
Восемь американских штатов подали отдельные иски против OpenAI, разработчика ChatGPT.
Они обвиняют компанию в причинении вреда детям и введении родителей в заблуждение относительно безопасности чат-бота, следует из судебных документов.
Инициатором разбирательства в Айове стала генеральный прокурор штата Бренна Берд. К иску присоединились власти Канзаса, Небраски, Западной Вирджинии, Арканзаса, Аризоны, Айдахо и Монтаны.
Утверждается, что ChatGPT может давать опасные медицинские рекомендации, поощрять причинение вреда себе и окружающим, а также усиливать параноидальные и бредовые идеи. Истцы также считают, что взаимодействие с чат-ботом способно негативно влиять на критическое мышление и формировать нездоровые модели поведения.
«ChatGPT доказал, что может быть опасен для уязвимых пользователей, таких как дети», — говорится в заявлении генпрокурора Айовы.
Власти штатов добиваются привлечения OpenAI к ответственности в соответствии с местными законами о защите потребителей.
Источник: Lenta.ru