В Стамбуле затопило дом Сафуры Алиевой - ФОТО

Сильные ливни, обрушившиеся на Стамбул, привели к подтоплениям в городе.

Вода затопила и дом проживающей в Стамбуле азербайджанской певицы Сафуры Алиевой, представлявшей страну на конкурсе «Евровидение 2010» - С.Алиева опубликовала в социальных сетях кадры, отражающие ситуацию в городе, и сообщила, что ее дом уже затопило.

Напомним, с вечера 14 октября в Стамбуле идут сильные дожди, которые вызвали подтопления в ряде районов города и осложнили движение.