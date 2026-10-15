Украина будет усиливать защиту прав ЛГБТ: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую Национальную стратегию в области прав человека, которая, в частности, предусматривает усиление защиты прав ЛГБТИК+ и противодействие дискриминации.

Об этом говорится в указе главы государства.

В документе ЛГБТИК+ – лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных, интерсекс- и квир-людей – отнесены к группам, представители которых могут испытывать повышенный риск нарушения прав. Отдельное внимание уделено борьбе с дискриминацией, языком розни и уголовными правонарушениями, совершенными по мотивам нетерпимости.

В стратегии отмечается, что сексуальная ориентация, гендерная идентичность, гендерное самовыражение и половые признаки требуют более четкого отражения в украинском законодательстве. В частности, речь идет об ответственности за преступления на почве ненависти и механизмах защиты от дискриминации.

Также документ предусматривает усовершенствование механизмов доступа ЛГБТИК+ к социальной защите, административным, медицинским, образовательным и другим услугам, а также к юридической помощи.

Среди запланированных мероприятий – улучшение расследования преступлений, совершенных по мотивам нетерпимости, повышение осведомленности граждан о способах защиты своих прав и специальное обучение правоохранителей и судей.

В то же время новая стратегия касается не только ЛГБТИК+. Она включает защиту прав детей, ветеранов, людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, национальных меньшинств и людей, пострадавших в результате российской агрессии.

Документ также должен способствовать выполнению обязательств Украины в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз, в частности по приближению законодательства в сфере прав человека к европейским стандартам.