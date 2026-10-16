Нюрнбергский прецедент: почему армянские военные преступники не должны уйти от ответственности

Нюрнбергский процесс - один из важнейших рубежей в истории международного права.

Он закрепил принцип, который и сегодня остается основополагающим: ни статус, ни влияние, ни политические интересы не могут служить оправданием преступлений или щитом от правосудия.

Спустя годы этот принцип сохраняет актуальность и имеет прямое отношение к событиям, которые Азербайджан пережил в период армянской оккупации своих территорий. Освобождение захваченных земель, восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета стали историческим переломом. Но остается вопрос, от ответа на который зависит не только оценка прошлого, но и безопасность будущего: понесут ли ответственность те, кто стоял во главе Армении в годы оккупации и чья прямая причастность к военным преступлениям, актам геноцида и другим тяжким деяниям должна получить правовую оценку?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неслучайно поднял эту проблему на 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Его выступление стало не просто напоминанием о пережитом Азербайджаном, оно обозначило принципиальную позицию Баку: военные преступления не должны оставляться безнаказанными, а политические перемены не могут автоматически обнулять ответственность за прошлое.

«Наша страна с момента восстановления независимости 35 лет назад постоянно сталкивалась с двойными стандартами. За 30 лет Арменией было оккупировано примерно 20 процентов международно признанной территории Азербайджана. Армения совершила военную агрессию против Азербайджана, изгнав 1 миллион азербайджанцев с их исконных исторических земель в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также с территории современной Армении и осуществив этнические чистки», - констатировал Ильхам Алиев.

За этими цифрами – трагические судьбы людей, потерявших родных и близких, лишенных своих домов и привычного образа жизни. Ответственность за эти военные преступления несет армянское государство. При этом международное сообщество располагало инструментами для политического воздействия на агрессора и оккупанта. Речь идет, в том числе, о, десятилетиями игнорируемых Арменией резолюциях Совета Безопасности ООН. Президент Ильхам Алиев напомнил об этом в своем выступлении: «В 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требовавшие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий, но они оставались на бумаге на протяжении 30 лет».

В этом - один из главных уроков армяно-азербайджанского конфликта. Международные решения, за которыми не следует реального механизма исполнения, рискуют превратиться в пустые декларации. Если государство может годами удерживать под оккупацией чужие территории, не сталкиваясь с действенными последствиями своих преступлений, оно получает основания рассчитывать на то, что и будущие останутся безнаказанными.

Ильхам Алиев обозначил свою позицию предельно жестко: «Прежнее руководство Армении – все три бывших ее президента и их сторонники, эти военные преступники и детоубийцы, до сих пор не понесли заслуженного наказания».

Сохранению оккупации непосредственно способствовала и позиция международных структур, при которой возможность урегулирования конфликта постоянно отодвигалась. «Совет Безопасности ООН не настоял на выполнении принятых им резолюций, ОБСЕ проявила безразличие. Европейский парламент и Совет Европы – эти два примера анахронизма и атавизма в международных отношениях - постоянно целились на Азербайджан, являвшийся жертвой агрессии, и поощряли агрессора – Армению», - констатировал Ильхам Алиев. Деятельность Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для решения этого вопроса, носила имитационный характер: «Минская группа ОБСЕ, созданная для урегулирования конфликта, была монополизирована сопредседателями, деятельность которых была направлена на замораживание конфликта, что в итоге привело к параличу ее работы».

Преступную политику своих предшественников продолжало и нынешнее руководство Армении. Ильхам Алиев напомнил о том, как армянский премьер Никол Пашинян в 2019 году в оккупированном в то время Ханкенди, заявил: «Карабах – это Армения, и точка». Тогда же министр обороны Армении угрожал Азербайджану новой войной за новые территории. «Международная, так называемая международная общественность закрывала глаза на всю эту безграничную наглость. Никто не осудил Армению за оккупацию, военные преступления, этнические чистки и массовые убийства, осквернение религиозных святынь азербайджанского народа», - подчеркнул азербайджанский лидер.

Отсутствие действенной международной реакции, в том числе санкций против агрессора, лишь укрепляло уверенность армянского руководства в безнаказанности и создавало условия для новых провокаций. «В июле и августе 2020 года Армения совершила две военные провокации, в результате которых погибли азербайджанские военнослужащие. Терпение азербайджанского народа иссякло и настало время расплаты. Отечественная война длилась 44 дня. За это время Азербайджан изгнал армянских оккупантов с захваченных земель и освободил в ходе боевых действий более 300 городов и сел. 10 ноября 2020 года Армения подписала акт о капитуляции. Война остановилась, однако часть территорий Азербайджана все еще оставалась под оккупацией, - напомнил президент. - В течение трех лет Азербайджан пытался мирным путем решить вопрос о полном восстановлении своего суверенитета. Однако Армения использовала режим прекращения огня как возможность восстановить свою военную силу и, с помощью своих новых покровителей с Запада, вновь напасть на Азербайджан. Именно это и произошло в сентябре 2023 года, и тогда «железный кулак» азербайджанского солдата вновь сказал свое слово. Менее чем за сутки армянская оккупационная армия в Карабахе была полностью разгромлена. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, положил конец сепаратизму. А лидеры сепаратистов, военные преступники и детоубийцы предстали перед азербайджанским судом», - подчеркнул глава государства.

Важным шагом к восстановлению исторической справедливости и привлечению виновных к ответственности стало предание суду лидеров сепаратистской хунты: «По своей сути и форме это был аналог Нюрнбергского трибунала. Однако на этот раз на скамье подсудимых сидели армянские фашисты. Те, кто угрожал нам, заявляя, что приедут на танках и захватят Баку, будут пить здесь чай, сегодня пьют азербайджанский чай в наших тюрьмах. А их танки выставлены в Парке военных трофеев».

Однако значение судебного процесса в Баку выходит далеко за рамки наказания конкретных лиц. Армяно-азербайджанский конфликт наглядно продемонстрировал, к чему приводит бездействие международных институтов, когда их решения остаются на бумаге, а агрессор не сталкивается с реальными последствиями. Именно поэтому президент подчеркнул глобальное значение вопроса ответственности и необходимость действенных механизмов, которые не позволят повторения подобных сценариев. «До тех пор, пока не будут разработаны механизмы, обеспечивающие выполнение решений и резолюций Совета Безопасности ООН и других международных организаций, войны и конфликты будут продолжаться, а также будут возникать новые», - предупреждает президент Азербайджана.

«Если бы против Армении своевременно были введены санкции за оккупацию, геноцид и этнические чистки, то Азербайджану не пришлось бы ломать хребет армянскому фашизму на поле боя. Безнаказанность агрессора лишь придавала ему еще больше наглости», - заявил Ильхам Алиев.

Это одна из центральных мыслей выступления главы государства. Когда нарушения международного права не влекут за собой ощутимых последствий, цена нового нарушения для его организаторов – в их понимании - снижается. В случае с Азербайджаном они просчитались.

«Война не была нашим выбором. В войну нас вынудила вступить Армения. Стоящие за ней ее покровители, видимо, не предполагали, что Азербайджан силой восстановит свой суверенитет и международное право. Однако все они просчитались. Вероятно, они плохо знали характер нашего гордого, свободолюбивого народа, живущего по своим традициям и моральным ценностям», - констатировал азербайджанский лидер.

Президент подчеркнул, что Азербайджан, одержав победу, не избрал путь коллективного возмездия: «Мы одержали победу в войне, изгнали оккупантов с наших земель. Однако мы не стали мстить им за 30 лет страданий, геноцид, разрушение наших городов и сел. Мы отомстили на поле боя и предложили Армении мир. Здесь вновь проявились моральные качества нашего народа. Мы не наносили ударов по уже побежденному противнику. Мы не опускались до уровня варваров и детоубийц, причинивших столько страданий нашему народу. Мы предложили мир и живем в условиях мира чуть более года. Этот мир все еще хрупок, его следует защищать и укреплять».

Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и государственный суверенитет. Теперь принципиально важно, чтобы преступления, совершенные в годы оккупации, не остались без правовой оценки. Мирное сосуществование не может служить универсальным оправданием отказа от ответственности за тяжкие преступления. Азербайджан своими силами восстановил историческую справедливость. Другая важная часть этого процесса - восстановление справедливости правовой: привлечение виновных к ответственности подтвердить, что безнаказанность не может быть вечной. Это важно для того, чтобы подобные преступления не повторились в будущем.

Историческое значение Нюрнбергского процесса заключалось в утверждении фундаментального принципа: тяжкие преступления не исчезают вместе с политическим порядком, при котором они совершались, и не перестают требовать правовой оценки с течением времени.

Армяно-азербайджанский конфликт ставит перед международным сообществом тот же вопрос: возможен ли прочный мир, если причастные к тяжким преступлениям рассчитывают, что политический статус или давность лет защитят их от правосудия? Ответ на этот вопрос должен определить Закон.

Главный урок Нюрнберга - в том, что ответственность за преступления против человечности неизбежна, а наступление мира не означает их забвения. Без правосудия мир рискует остаться лишь паузой перед новыми конфликтами - именно об этой опасности и предупреждает президент Азербайджана.