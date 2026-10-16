Васиф Талыбов также отстранён от членства в Совете ветеранов ПЕА

Васиф Талыбов не вошёл в новый состав Совета ветеранов правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Как сообщает Teleqraf, соответствующее решение было принято на первом заседании вновь избранного правления партии.

Талыбов занимал пост председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики с 1995 по 2022 год.

Ранее из Совета ветеранов YAP также был исключён бывший руководитель Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев.