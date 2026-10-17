Папа Римский Лев XIV готов к выписке после операции на легком

Папа Римский Лев XIV, перенесший 13 октября операцию на легком, готов к выписке, сообщили его лечащие врачи.

«На основании анализов крови, рентгеновского снимка грудной клетки, сделанного сегодня утром, и оценки клинического состояния пациента Святой Отец может быть выписан», — говорится в заявлении врачей.

71-летнему Льву XIV, взошедшему на папский престол 1,5 года назад, удалили часть легкого из-за аденокарциномы (злокачественная опухоль). О дальнейших мерах лечения не сообщается, предположительно хирургического вмешательства оказалось достаточно. В службе печати Святого престола сообщили, что уже к концу дня понтифик будет в Ватикане и 18 октября обратится к верующим из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра.

Источник: ТАСС