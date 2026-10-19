Представители европейских стран сеяли и поддерживали беспорядки в Грузии, однако то же самое получили у себя.

Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя события во Франции.

«Та беда, которую они (европейцы — ред.) организовали в Грузии, не была случайным процессом. Все это происходило при их финансировании. Конечно, сейчас они все абсолютно обнаженные. Все всё знают, я имею в виду общество, кто как действовал по отношению к Грузии. Сегодня то несчастье, которое они устроили в Грузии, происходит у них в стране», — сказал Каладзе.

Политик еще раз напомнил, что в течение последних лет в Грузию приезжали европейские чиновники, послы иностранных государств поддерживали протестующих, финансировали их, ходили на антиправительственные митинги. «Это была полная катастрофа», — добавил он.

17 октября в Париже и по всей Франции проходили массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в них участвовали 800 тыс. человек, тогда как МВД насчитало 550 тыс., что вдвое превысило прогнозы аналитиков силовых ведомств. В ряде городов акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

Источник: ТАСС