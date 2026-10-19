В центре Парижа ввели комендантский час

Власти Парижа ввели комендантский час на площади Республики и нескольких улицах квартала Ле-Аль после массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами и разграблением магазинов. Ограничения вступили в силу вечером 19 октября и действуют до утра 20 октября.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на депутатов городского совета, запрет установлен с 22:00 до 06:00 по местному времени (00:00–08:00 по бакинскому времени) и распространяется на всех, кто находится в указанных районах.

Ограничения затронули площадь Республики, расположенную на стыке III, X и XI округов Парижа, а также отдельные улицы исторического квартала Ле-Аль.

Решение принято после нескольких дней протестов, переросших в столкновения с полицией и грабежи магазинов. Наиболее напряжённая обстановка наблюдалась в районе площади Республики и квартале Ле-Аль.