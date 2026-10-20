Пезешкиан: США должны отказаться от угроз и отменить санкции до начала переговоров

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что до начала переговоров Вашингтон должен прекратить давление на Тегеран, отказаться от угроз и отменить санкции.

Об этом он сказал на встрече с командующим Сухопутными войсками Пакистана Асимом Муниром.

По словам иранского лидера, народ страны не доверяет США и опасается, что даже в случае переговоров Вашингтон вновь прибегнет к военным действиям.

Пезешкиан также обвинил американскую сторону в ведении информационной войны, направленной на дестабилизацию ситуации в Иране.

«Иран не нападает ни на одно государство, но и не капитулирует перед военной агрессией. Война принесёт разрушения и ущерб всему региону», — подчеркнул президент.