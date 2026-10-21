Переговорщик США Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург - ОБНОВЛЕНО

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.

Отмечается, что его встретил в Пулково спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

08:50

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф направляется в Санкт-Петербург.

Об этом сообщило агентство Reuters.

19 октября корреспондент портала Axios Барак Равид сообщил, что Уиткофф надеется посетить Россию и рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как проведет консультации в Осло с Владимиром Зеленским.