Переговорщик США Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург - ОБНОВЛЕНО
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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.
Отмечается, что его встретил в Пулково спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
08:50
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф направляется в Санкт-Петербург.
Об этом сообщило агентство Reuters.
19 октября корреспондент портала Axios Барак Равид сообщил, что Уиткофф надеется посетить Россию и рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как проведет консультации в Осло с Владимиром Зеленским.
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