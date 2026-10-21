Ущерб от погромов во Франции оценивают в €1,2 млрд

Общая сумма ущерба от погромов во Франции может достичь 1,2 млрд евро.

Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, именно такие цифры называют страховщики, которые предупредили о потерях.

Тем временем предприниматели и владельцы бизнеса уже готовятся защищать свои предприятия самостоятельно.

Нынешняя ситуация выглядит серьезнее, чем события 2023 года. Тогда потери страховых компаний застыли на отметке в 798 млн евро. Сейчас она уже превышена.

Основными факторами, которые обусловили такое положение дел, являются количество пострадавших организаций (более 3000), а также их стоимость.

Французские власти уже инициировали в Евросоюзе принятие закона об обязательном страховании имущества от массовых беспорядков, которые продолжаются во Франции с сентября. Премьер-министр страны Себастьен Лекорню не исключил, что в стране может быть введен режим ЧС из-за нестихающих массовых беспорядков.