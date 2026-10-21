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Задержан глава стройфирмы, обманувший клиентов на сотни тысяч манатов

Редакция 1news13:47 - Сегодня
Задержан глава стройфирмы, обманувший клиентов на сотни тысяч манатов

В Азербайджане задержали руководителя стройфирмы, присвоившего 1,3 миллиона манатов, выделенных на ремонт двух домов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана, в полицию поступили обращения о присвоении денег под предлогом выполнения строительных и ремонтных работ.

В ходе расследования установлено, что руководитель одной из строительных компаний Эльсевер Алиев получил от гражданина 888 731 манат на ремонт частного дома, но выполнил работы не в полном объёме. Согласно заключению экспертизы, стоимость выполненных работ составила 317 160 манатов. Оставшуюся сумму мужчина присвоил.

Также расследовано обращение другого гражданина, который сообщил, что Алиев частями получил от него 450 000 манатов на строительство и ремонт, но не завершил работы. Заявитель признан потерпевшим, назначены соответствующие экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Э.Алиева привлекли к делу в качестве обвиняемого, однако он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. В результате полицейских мероприятий мужчину задержали и передали следствию.

Расследование продолжается.

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