В Азербайджане начинается кампания по вакцинации против гриппа

В осенне-зимний период в связи с похолоданием повышается риск распространения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе сезонного гриппа.

В целях профилактики этих заболеваний и предупреждения их распространения Министерство здравоохранения Азербайджана и в этом году обеспечило поставку в страну вакцин против гриппа.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, согласно приказу министра здравоохранения Азербайджана «Об усилении противоэпидемических мероприятий по борьбе с острыми респираторными заболеваниями в республике в осенне-зимний сезон 2026-2027 годов и проведении кампании по вакцинации против гриппа», кампания вакцинации против сезонного гриппа началась с сегодняшнего дня.

Вакцинация особенно рекомендуется лицам, входящим в группы повышенного риска развития осложнений гриппа. К ним относятся медицинские работники, беременные женщины, а также люди старше шести месяцев с хроническими заболеваниями органов дыхания.

Вакцинация является одним из основных способов профилактики сезонного гриппа и его возможных осложнений.

Минздрав призывает население соблюдать меры профилактики и активно участвовать в кампании вакцинации.

Прививки против сезонного гриппа проводятся бесплатно в государственных медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства или работы граждан.