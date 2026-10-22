Белый дом потребовал возобновить стройку заграждений на границе с Мексикой

Администрация американского лидера Дональда Трампа обратилась в Верховный суд США с требованием разморозить строительство укреплений в национальном парке Биг-Бенд, расположенном на границе с Мексикой.

Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Белый дом утверждает, что приостановка проекта вызвала «нарушение способности правительства обеспечивать безопасность четверти южной границы от картелей, наркоторговли и нелегалов».

Масштабный проект на 800-километровом участке границы стоимостью $1,7 млрд столкнулся с сопротивлением со стороны местных жителей и экологов, после жалобы которых инициатива была заблокирована окружным судом Техаса. В своем заявлении истцы сослались на опасность изменения ландшафта территории.

Администрация США требует возобновить работы, ссылаясь на количество задержанных в районе Биг-Бенда нелегальных мигрантов — более 89 тыс. человек пытались проникнуть на территорию США с 2021 по 2025 год. На его территории планируется построить проезжую часть, установить камеры, датчики и заградительные барьеры для автомобилей. При этом Погранслужба США отмечала, что в ее планы не входит строительство высотного забора.

«Экологические, рекреационные и эстетические интересы истцов не перевешивают вред для общества», — отмечается в заявлении в Верховный суд.

Источник: ТАСС