Трамп заявил, что заслуживает права стать президентом в третий раз

Действующий президент США Дональд Трамп уверен, что "имеет право" баллотироваться, поскольку у него "украли победу" на выборах 2020 года.

"Думаю, закон предусматривает – я не уверен на 100%, – но, по моему мнению, закон запрещает мне баллотироваться снова. Я изучил эту формулировку... Они сжульничали. Они, они подтасовали выборы. Они [демократы] подтасовали те выборы — мы, мы так хорошо выступили. Нет, мы победили трижды, но ладно... Я считаю, что имею право баллотироваться снова. Я считаю, что имею право баллотироваться снова, потому что они [демократы] сфальсифицировали выборы", – объяснил свою позицию глава Белого дома в Су-Фолсе, намекая на 22-ю поправку к Конституции США. Последняя ограничивает количество переизбраний на пост президента двумя сроками.

Ранее он неоднократно намекал на возможность баллотирования на третий срок, а позже категорически исключал такую возможность.

3 ноября в США пройдут промежуточные выборы. Будут избраны все 435 членов палаты представителей, а также 35 сенаторов: 33 — на очередных выборах на места класса II и еще два — на специальных выборах во Флориде и Огайо, где предстоит заполнить вакантные места. Выборы в конгресс США проходят в два этапа: сначала праймериз, затем всеобщие выборы. Следующие всеобщие выборы, на которых будут выбирать главу государства, запланированы на 7 ноября 2028 года.

Источник: «Корреспондент»