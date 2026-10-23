Нетаньяху вводит военное положение в Хевроне

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ввести в Хевроне военное положение и подготовиться к полному закрытию Западного берега с сегодняшнего дня на фоне вооружённого нападения, в результате которого пострадали шесть человек.

По данным израильских СМИ, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжёлое.

Согласно информации, нападавшие были связаны с ХАМАС. Они прибыли к контрольно-пропускному пункту на угнанном автомобиле и открыли огонь по израильским военнослужащим. Перестрелка продолжалась около 20 минут и завершилась ликвидацией двух боевиков. Армия Израиля подтвердила их ликвидацию.

«Мы будем преследовать террористов ХАМАС и их кураторов везде и всегда. У вас нет места для укрытия», — заявил Нетаньяху.

Ранее ХАМАС приветствовал нападение и назвал его участников «героями».

Источник: Yediot News