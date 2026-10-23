Судно с гражданами Азербайджана и Украины затонуло у берегов Румынии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Румынские спасательные службы продолжают поиски трех моряков с судна Khoryv, потерпевшего бедствие в Черном море.

По данным румынских средств массовой информации, экипаж Khoryv состоял из 10 граждан Украины и трех граждан Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, судно подало сигнал бедствия в 13 морских милях от румынского порта Констанца, за пределами территориальных вод страны.

После получения сигнала к месту происшествия незамедлительно направились суда Румынского агентства по спасению людей на море и Министерства внутренних дел. Об этом сообщила представитель Румынской морской администрации Ирина Пушкашу в эфире Радио Румынии.

По ее словам, спасателям удалось обнаружить девять выживших членов экипажа и тело одного погибшего моряка. Поиски еще трех человек продолжаются. Проведение операции осложняется неблагоприятными погодными условиями и плохой видимостью, из-за которых невозможно задействовать вертолет.

Судно ходило под флагом Коморских Островов и следовало из турецкого порта Эрегли в румынский порт Сулина.

14:32

В Черном море потерпело крушение торговое судно «Khoryv», на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины.

Один моряк погиб, еще трое числятся пропавшими без вести. Как сообщают румынские средства массовой информации, судно затонуло примерно в 24 километрах от побережья города Констанца.

По предварительным данным, девять человек удалось спасти. Обстоятельства происшествия и информация о национальности погибшего и пропавших без вести уточняются.