Анкара перепутала братство с начальством

Миф о «бескорыстном братстве», которым в Анкаре привыкли прикрывать свои геополитические аппетиты, окончательно треснул.

Похоже, в определенных турецких кабинетах перепутали адресатов и решили, что с Баку можно разговаривать барским тоном, осыпая союзника претензиями, упреками и прямой уличной руганью. В Турции почему-то вообразили, будто азербайджанское общество - это пластилин, из которого посредством искусственных медийных атак и клерикального давления можно вылепить любую нужную Анкаре форму. Какое фатальное, глупое и непростительное заблуждение…

Расчет у организаторов этой грязной кампании был по-дилетантски прост. В определенных турецких кабинетах и партийных штабах почему-то решили, что методичный информационный наезд, подлая клевета и искусственно разогретая уличная истерия способны всколыхнуть Баку, посеять панику и заставить азербайджанскую власть покорно прогнуться под чужие ультиматумы. В Анкаре на полном серьезе вообразили, что перед ними все тот же слабый, связанный по рукам и ногам внутренними и внешними проблемами Азербайджан образца девяностых годов, на который можно покрикивать, продиктовав свою волю с позиции старшего надзирателя.

Этот ядовитый нарыв вызревал не один день. Уже ни для кого не секрет, что спланированная кампания по очернению Азербайджана, продолжающаяся вот уже три года и с новой силой повторяющаяся при каждом удобном поводе, носит сугубо искусственный и целенаправленный характер. Кураторы во власти и их подручные в Турции лишь ждали зацепок. Последняя атака вспыхнула с особой жестокостью, когда азербайджанский представитель остался в зале во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сразу же вслед за этим провокаторы нашли новый повод и раздули пламя сразу после вступления в Азербайджане в силу решения Кабинета министров о введении обязательной единой школьной формы.

Но на этот раз организаторы травли явно перешли черту. В Баку эта спланированная бестактность переполнила чашу терпения и государства, и всего общества.

Провал гибридного давления и крах расчетов

Разворачивая свою гибридную атаку, авторы провокации не смогли просчитать базовых вещей. Они полностью проигнорировали непререкаемый авторитет президента Ильхама Алиева в Азербайджане, колоссальную симпатию народа к своему лидеру, а также глубокое уважение к главе Азербайджанского государства во всем исламском мире, включая саму Турцию. Они напрочь забыли фундаментальный закон азербайджанского характера: перед лицом любой внешней угрозы наше общество мгновенно сплачивается вокруг своего лидера и мобилизует все свои ресурсы ради общей цели.

Итог этого трехлетнего политического давления оказался абсолютно нулевым для его инициаторов и разгромным для их замыслов.

Во-первых, организаторам травли не удалось оказать ни малейшего влияния на внутренние процессы и общественное мнение в Азербайджане. Наша общественность в подавляющей своей массе безоговорочно поддержала решения руководства страны, наглядно продемонстрировав полнейшую уверенность в их правоте.

Во-вторых, в Анкаре наглядно увидели, как именно азербайджанское общество консолидируется перед лицом внешних выпадов, выстраивая незыблемый монолит национального единства и солидарности.

В-третьих, авторы провокаций на собственной шкуре убедились в простой истине - говорить с Баку на языке угроз, шантажа и хамоватых наставлений не просто бесполезно, а абсолютно невозможно. Сбить Азербайджан с намеченного пути не удавалось никому и никогда.

Но самым неожиданным и болезненным рикошетом этот процесс ударил по самой Турции. Попытка осуществить идеологический натиск расколола турецкое общество, стравив религиозную прослойку сторонников правящей Партии справедливости и развития (АКР) с националистическим и светским лагерем. Турецкие националисты и убежденные сторонники Республики проявили резкую, бескомпромиссную позицию против нурсистско-исламистской верхушки АКР, открыто обвинив ее в предательстве общетюркских интересов.

В свое время силу, твердость и бессмысленность давления на Баку прекрасно осознали в Москве, Вашингтоне и Тегеране. Россия, Запад и Иран давно поняли, что с современным Азербайджаном можно разговаривать исключительно на равных. Ныне пришло время и для Турции окончательно усвоить эту реальность и начать учитывать ее в двусторонних отношениях.

Удар по Тюркскому миру и Османские грабли

Грязный процесс, запущенный изнутри АКР, в итоге обернулся против самой турецкой власти. Однако трагедия заключается в том, что последствия этой авантюры выходят далеко за пределы внутренних разборок в Анкаре. На кону оказался ключевой фактор - единство всего Тюркского мира.

Наблюдая за неоосманскими амбициями и попытками бесцеремонного вмешательства во внутренние дела суверенного союзника, выводы сделали абсолютно все. Государства Центральной Азии, а также тюркоязычные народы в России и других регионах планеты извлекли из происходящего самые суровые уроки. Можно с абсолютной уверенностью констатировать тот факт, что группировка, оккупировавшая ключевые позиции в АКР, нанесла колоссальный, тяжелейший удар по доверию внутри тюркского пространства. Ошибки и спесь, допущенные в свое время Османской империей и приведшие ее к краху, сегодня с упрямством обреченных повторяются в современной Турции.

Самое примечательное, что здравые голоса в самой Турции не просто назвали очернительскую кампанию вредоносной и недопустимой. Турецкие патриоты и разумные аналитики прямым текстом указали верхушке своей страны на то, что их государству с ярчайшим букетом внутренних язв следовало бы навести порядок в собственном доме, прежде чем читать нотации соседям.

Список этих язв огромен и очевиден каждому, кто приезжает в сегодняшнюю Турцию. Это тотальное коррупционное болото, захлестнувшие страну взятки, круговая порука, засилье монополий, бесконечные скандалы вокруг теневых финансовых фондов, разгул ранних браков и грубейшие нарушения прав женщин.

Особого цинизма добавляет поведение исламистской черни, которая рвет на себе рубахи в выпадах против Баку, но в упор не замечает происходящего под собственным носом. Эти кликуши предпочитают «не видеть» полнейший разврат, ночные бары, разгул и кутежи, которые буйным цветом процветают в крупнейших мегаполисах Турции, включая Стамбул.

Глубочайшим лицемерием веет и от внешней политики Анкары. С одной стороны, власть на камеры разжигает общественную истерию против Израиля, изображая из себя бескомпромиссного борца за веру. С другой стороны - под коврами продолжают крутиться многомиллионные торговые и логистические схемы с тем же самым Израилем.

Турецкие города больше не модернизируются, социальная и дорожная инфраструктура стремительно стареет и выходит из строя, а пафосные популистские лозунги о «великих стройках» давно превратились в банальное пускание пыли в глаза оболваненному избирателю.

Деградация под соусом мракобесия

История двусторонних отношений знает немало сложных этапов. Между Баку и Анкарой возникали разногласия, случались трения и периоды напряженности. Но факт остается фактом: за все годы независимости ни из одной страны мира в адрес Азербайджана не лилось столько грязи, хамства, прямой клеветы и оскорблений, сколько позволили себе отдельные деятели в Турции за последние три года.

Это не просто сбой дипломатического такта. Это наглядный диагноз глубокой социальной болезни. Турецкое общество силой ввергается в невежество, мракобесие и регресс.

Сегодня страна переживает опаснейший кризис поляризации, скатываясь в реальность жесткой внутренней конфронтации. Чтобы удержать ускользающий контроль, правящие круги искусственно стимулируют радикальную религиозность, создавая гремучую смесь, которая разрушает фундаментальные устои самого турецкого государства.

Анкаре пора наконец сбросить спесь и увидеть реальность, имя которой - современный, мощный, самодостаточный Азербайджан. Это уже не то растерзанное государство, двадцать процентов территорий которого находились под армянской оккупацией. Сегодня Баку - это региональный лидер, умеющий жестко защищать себя, решать задачи любой сложности и самостоятельно диктовать повестку дня.

С этим Азербайджаном невозможно и бесполезно говорить на языке давления или диктата. В этом на собственном опыте уже убедились США, Россия и Иран. Пора бы и Анкаре сделать соответствующие выводы, пока еще не совсем поздно.

Счет закрыт: Конец «одностороннего братства»

Разумеется, кризисные процессы и проблемы в Турции вызывают глубокое беспокойство у азербайджанского народа. Однако Баку, в отличие от Анкары, строго соблюдает международные нормы и никогда не позволяет себе вмешиваться во внутренние дела других государств.

При этом сегодня в турецких кабинетах очень любят поднимать на щит тему поддержки, оказанной Баку в ходе 44-дневной Отечественной войны, пытаясь представить ее как эдакое «вечное благодеяние», за которое Азербайджан якобы обязан расплачиваться своим суверенитетом. Но разве эта поддержка была односторонней?

Если отбросить исторические фолианты и взглянуть на новейшую историю, Азербайджан ничего не забыл. Баку отлично помнит сепаратные попытки Турции восстановить связи с Ереваном, так называемые Цюрихские протоколы, предательскую «футбольную дипломатию» и многотысячные марши на улицах Стамбула и Анкары с лозунгами «Все мы Грант Динк, все мы армяне» после убийства журналиста армянского происхождения.

Несмотря на это, именно Азербайджан в самый критический момент без колебаний встал грудью за интересы Турции. Из-за проблемы Северного Кипра Баку не побоялся пойти на прямой, жесткий конфликт с Европейским союзом, Грецией и мощнейшим греческим лобби в США, кстати, вторым по влиянию после еврейского. Азербайджан занял бескомпромиссную позицию: не признал греческий Кипр, открыл у себя официальное представительство Турецкой Республики Северного Кипра, обеспечил контакты на высшем государственном уровне и регулярно приглашает руководителя ТРСК на крупнейшие международные саммиты.

И хочется задать вопрос: та грязь, бестактность и поток оскорблений, которые сегодня текут из Анкары в адрес Баку - это и есть «братская благодарность» за все сделанное?

Вывод из этого урока сделан окончательный и бесповоротный. Этап наивного романтизма в двусторонних отношениях завершен навсегда. Азербайджанское общество воочию увидело истинное, неприкрытое лицо и циничные намерения определенных кругов в Турции. В ответ Баку вынужден пересмотреть свой подход. Отныне в двусторонней повестке с Турцией будет господствовать сугубо холодный рационализм. Дружба и уважение между народами остаются, но отныне каждый должен четко помнить и понимать, что у нас разная политика, у каждого есть свое государство, и национальные интересы Азербайджана для азербайджанцев стоят превыше любых красиво звучащих речевок.

Фархад Гусейн