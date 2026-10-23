В Бакинском приморском парке человека спасли от утопления - ВИДЕО

В Приморском национальном парке в Баку спасли человека, оказавшегося под угрозой утопления в море.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, информацию об инциденте распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Для проведения спасательной операции на место происшествия направили водолазно-поисковую группу «Бакинский бульвар» Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасанию на водах.

В результате оперативных действий водолазов человека удалось спасти. Помощь также оказали сотрудник Службы охраны Управления Приморского бульвара и гражданин, который ранее бросился в воду, чтобы помочь тонущему.