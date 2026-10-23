Арестован тиктокер «İsican»

В Азербайджане арестован еще один тиктокер, публиковавший в социальных сетях материалы с неэтичным поведением, проявлением неуважения к обществу и нарушением моральных норм.

Как сообщает Unikal, Иса Гулиев, 2001 года рождения, известный в TikTok под именем «İsican», был задержан полицией за использование нецензурной брани во время прямого эфира.

В отношении него выдвинули обвинение по статье 510.2 Кодекса Азербайджана об административных проступках. Эта статья предусматривает ответственность за действия, оскорбляющие общественную нравственность и демонстрирующие явное неуважение к обществу, если они публично распространяются в интернете или информационно-телекоммуникационных сетях. К таким действиям относятся произнесение непристойных выражений, непристойные жесты, а также демонстрация частей человеческого тела в форме, противоречащей нормам морали и национально-духовным ценностям.

Материалы дела направили в Джалилабадский районный суд. По итогам рассмотрения суд постановил арестовать Ису Гулиева в административном порядке на 15 суток.