В Армении демонтировали изображение одноухого головореза Андраника с фасада школы

Власти Армении демонтировали изображение одноухого генерала Андраника Озаняна с фасада школы в селе Артени в Арагацотнской области, что вызвало возмущение местных жителей.

По данным портала shamshyan.com, жители получили информацию о том, что Минобразования, науки, культуры и спорта приняло решение демонтировать со стены сельской школы № 1 изображение Андраника, выполненное в мозаичном стиле из «особых камней».

«В течение 2-3 дней сельчане дежурили у школы, чтобы не допустить демонтажа в случае попытки его проведения. 23 октября с помощью спецтехники изображение все же было снято, что вызвало гнев жителей. Они даже угрожали прибегнуть к крайним мерам и перекрыть дороги, однако на данный момент воздерживаются от этого, ожидая решения о дальнейшей судьбе портрета», - говорится в сообщении.

Сельчане предлагают установить изображение хотя бы в деревенском парке.

Отметим, что Андраник Озанян родился в городе Шапин-Карахисар (Трапезундский вилайет Османской империи, ныне - провинция Гиресун, Турция). Этот дезертир из турецкой армии, когда-то помилованный за дезертирство турками и отпущенный с отрезанным ухом, отличился тем, что нападал на мирные турецкие села, где грабил и убивал крестьян.

Затем отряды, возглавляемые Андраником, воевали в период Первой мировой войны против Турции, но вовсю Андраник «развернулся» на Южном Кавказе. В Нахчыване, Шаруре и Зангезуре летом 1918 года отряды Андраника совершили массовое уничтожение азербайджанского населения. Пробравшись через Джульфу из Южного Азербайджана в Нахчыван, он велел беспощадно уничтожать мусульманское население. По данным краевого Комитета большевиков, в одном только селе Яйджи Нахчыванского уезда было убито 2 500 человек. Их трупы были потом сброшены в Араз.

Атаки были нанесены также по Сурмели и Веди. Всего за лето 1918 года в Шаруре и Нахчыване было убито 3 000 человек, в Зангезуре - 7 700 человек. С родных мест было согнано 50 тысяч мирных жителей.

Вернувшись в Урмию (город в Южном Азербайджане), где ему так и не удалось объединиться с английскими вооруженными силами, Андраник вскоре вновь появился в Азербайджане и вновь напал на Зангезур. Там были превращены в руины 115 населенных пунктов, убито и ранено более 10 тысяч человек. Около 150 тысяч спаслись, бежав на свободные от армян территории.

На помощь Андранику пришли армянские бандитские формирования под командованием другого головореза-генерала Драстамата Канаяна (Дро). Вскоре армяне напали на села Каракышлаг, Багуд, Агуди, Багирбекли. В Каракышлаге было убито 200 человек. В Багуде 400 людей, спрятавшихся в мечети от бандитов, были сожжены. В Агуди Андраник велел зверски убить всех азербайджанцев за то, что они отказывались принять христианство. Жителям отрезали носы, уши, груди.

В Багирбекли семеро мужчин и женщин были согнаны в один дом и сожжены заживо. Позже Андраник занял позиции в городе Герусу (ныне г. Горис в Армении) и трижды пытался захватить Шушу, чтобы поднять восстание армян, составлявших в то время меньшую часть населения. А ситуация в Шуше, Карягине (Физули), Аскеране, Агдере и прочих районах Карабаха, а также Гейчи и Джаваншира и без того была накалена пробравшимися сюда из Зангезура войсками Дро и объединившимся с ними отрядом еще одного палача турок Гарегина Нжде.

Летом того же года были разрушены в Гёйче 84 села (из них полностью уничтожено 24) и убито 60 000 человек (почти всё тогдашнее мусульманское население Гёйчи), за исключением нескольких десятков, кому удалось спастись.

Во время боев в Зыбых, что в Зангезуре, отряд Андраника попал в окружение ополченцев, возглавляемых Султан беком. После ожесточенных боев дашнаки, потеряв часть боевиков, сдались в плен. Их ждала неминуемая смерть. Но «бесстрашный» армянский полководец Андраник Одноухий, стоя на коленях перед Султан-беком, со слезами на глазах умолял только о своей пощаде. Казнь обернулась фарсом.

Султан бек, шутки ради, предложил Андранику выбрать достойную мужчины смерть, но если тот не считает себя таковым, то он на глазах плененных армянских солдат должен проползти между его ног.

«Легендарный герой» Армении, «пламенный борец за восстановление армянской государственности», он же царский генерал, он же английский агент, он же друг армянских большевиков, с радостью выбрал второе.

На четвереньках, под смех крестьян, словно хорошо обученный цирковой пудель, он медленно, но грациозно прошелся между сапог Султан бека. И тогда бек, с отвращением плюнув на него, сказал: «Отпустите этого пса, не стоит пачкать руки об такого гада».

Султан бек сдержал свое слово: «доблестный» генерал Андраник выжил, а его солдаты получили по заслугам.