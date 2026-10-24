Пожар в значительной степени разрушил чайный домик Гитлера в Баварии

Бывший чайный домик нацистского лидера Адольфа Гитлера в Баварии, также известный как «Орлиное гнездо», оказался в значительной степени разрушен пожаром, его, возможно, не удастся спасти. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на полицию.

«Он в значительной степени разрушен. Дом, скорее всего, не удастся спасти», — сказал изданию представитель полиции.

Пожарные продолжают тушить огонь. Причины возгорания пока не установлены. Ночью полиция задержала мотоциклиста, которого видели пожарные на пути к месту ЧП. По данным издания, подозреваемого опрашивают. Полиция не приводит деталей о личности задержанного. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожар в бывшем чайном домике Гитлера на горе Кельштайн произошел в пятницу вечером. Пожарные получили сигнал о возгорании около 21:15 местного времени. Операция была осложнена труднодоступностью строения, которое расположено прямо на вершине горы высотой почти 2 км.

Здание Кельштайнхаус было возведено в Альпах в 1937–1938 годах. Объект строился как представительская правительственная резиденция и чайный домик для высшего руководства Третьего рейха. В 1951 году американские оккупационные власти передали комплекс правительству Баварии. С 1952 года здание функционирует как горный ресторан. Кельштайнхаус находится в собственности фонда «Берхтесгаденер Ланд» и признан памятником истории.

Источник: ТАСС