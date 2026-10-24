В Баварии намерены восстановить сгоревший бывший чайный домик Гитлера - ОБНОВЛЕНО

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн сказал, что власти региона восстановят существенно пострадавший при пожаре бывший чайный домик нацистского лидера Адольфа Гитлера.



Об этом пишет агентство DPA.



«Мы не допустим, чтобы там стояли какие-то руины», - цитирует агентство Херманна.



Также агентство сообщает, что баварские следователи исходят из того, что задержанный ранее недалеко от места пожара мотоциклист совершил поджог здания. Мотоциклиста заметили направлявшиеся на место ЧП пожарные, они сообщили о нем полиции, которая задержала его. Издание Bild в субботу утром сообщало, что полиция продолжает опрос задержанного.

14:56

Бывший чайный домик нацистского лидера Адольфа Гитлера в Баварии, также известный как «Орлиное гнездо», оказался в значительной степени разрушен пожаром, его, возможно, не удастся спасти. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на полицию.

«Он в значительной степени разрушен. Дом, скорее всего, не удастся спасти», — сказал изданию представитель полиции.

Пожарные продолжают тушить огонь. Причины возгорания пока не установлены. Ночью полиция задержала мотоциклиста, которого видели пожарные на пути к месту ЧП. По данным издания, подозреваемого опрашивают. Полиция не приводит деталей о личности задержанного. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожар в бывшем чайном домике Гитлера на горе Кельштайн произошел в пятницу вечером. Пожарные получили сигнал о возгорании около 21:15 местного времени. Операция была осложнена труднодоступностью строения, которое расположено прямо на вершине горы высотой почти 2 км.

Здание Кельштайнхаус было возведено в Альпах в 1937–1938 годах. Объект строился как представительская правительственная резиденция и чайный домик для высшего руководства Третьего рейха. В 1951 году американские оккупационные власти передали комплекс правительству Баварии. С 1952 года здание функционирует как горный ресторан. Кельштайнхаус находится в собственности фонда «Берхтесгаденер Ланд» и признан памятником истории.

Источник: ТАСС