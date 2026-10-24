На территории Латвии обнаружены фрагменты БПЛА

В Латвии обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата в Лепнской волости Алуксненского края.

Об этом говорится в сообщении Минобороны страны в соцсетях.

"Найден иностранный беспилотник, который, вероятно, вошел в воздушное пространство Латвии 18 октября. После сообщения о звуке, похожем на взрыв, Национальные вооруженные силы в сотрудничестве с Государственной полицией начали поиск возможного места падения", - сказано в сообщении.

В настоящее время расследуются обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что в инциденте гражданские лица не пострадали, также не повреждена гражданская инфраструктура.