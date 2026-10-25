Скончался преподаватель азербайджанского вуза

Скончался преподаватель Нахчыванского государственного университета (НГУ).

Как передает 1news.az, ушел из жизни старший преподаватель кафедры "Литература и библиотечное дело" НГУ, доктор философии по филологии Надир Исмайылов.

О причинах его смерти не сообщается.

Отметим, что Н.Исмайылов известен многолетней педагогической деятельностью. Он внес значительный вклад в обучение и воспитание молодого поколения, а также в научно-педагогическую жизнь вуза.