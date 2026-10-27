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Политика

Бакинская инициативная группа осудила решение Франции по Корсике

Редакция 1news21:44 - Сегодня
Бакинская инициативная группа осудила решение Франции по Корсике

Бакинская инициативная группа осудила отклонение Францией реформы, предусматривающей предоставление автономии Корсике.

Об этом говорится в заявлении для прессы исполнительного директора Бакинской инициативной группы Аббаса Аббасова.

«Бакинская инициативная группа решительно осуждает отклонение Сенатом Франции конституционной реформы, предусматривающей предоставление автономии Корсике. Это решение является очередным проявлением колониального мышления, все еще господствующего в политических кругах Франции, откровенного неуважения к воле корсиканского народа и глубокой пропасти между заявлениями официального Парижа о праве народов на самоопределение и его фактической политикой.

Происходившее 26 октября 2026 года в Сенате Франции еще раз показало, что режим Макрона не желает принимать стремление корсиканского народа определять свое политическое будущее, сохранять свою национальную идентичность и иметь право на самоуправление на своей земле. Подобное игнорирование политических переговоров, продолжавшихся более четырех лет, достигнутых договоренностей и воли, выраженной демократически избранными представителями Корсики, недопустимо. В частности, исключение из законопроекта положений, предусматривающих признание самобытной исторической, языковой и культурной идентичности корсиканцев, а также их особой связи с родной землей, демонстрирует, насколько политическая элита Франции воздерживается от признания коллективной идентичности корсиканского народа.

Франция, с одной стороны, пытается читать миру нотации о демократии, правах человека и свободе народов, а с другой стороны, видит угрозу даже в самых элементарных политических требованиях народов на удерживаемых под ее подчинением территориях.

Преподнесение требования корсиканского народа об автономии как угрозы единству Франции выглядит особенно абсурдным. Сохранение своего языка, культуры, исторической идентичности и политических полномочий является фундаментальным правом народа. Настоящая угроза заключается в системном отклонении этих легитимных требований и жертвовании политической волей народов в угоду интересам центральной власти.

Бакинская инициативная группа призывает французские власти уважать легитимную волю корсиканского народа, признать его политические, культурные и языковые права, оставаться верными достигнутым договоренностям и продемонстрировать реальную политическую волю в вопросе автономии, а также призывает международную общественность, правозащитные организации и соответствующие международные институты не оставаться равнодушными к этой несправедливости, демонстрируемой французским государством по отношению к легитимным политическим требованиям корсиканского народа», — говорится в заявлении.

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